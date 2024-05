Verluste in Zürich: SMI letztendlich mit Abgaben

Letztendlich fiel der SMI im SIX-Handel um 0,46 Prozent auf 11 209,63 Punkte zurück. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,208 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,229 Prozent höher bei 11 286,71 Punkten, nach 11 260,91 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Donnerstag bei 11 188,72 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 11 301,35 Punkten erreichte.

SMI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verlor der SMI bereits um 1,41 Prozent. Vor einem Monat, am 02.04.2024, wies der SMI einen Stand von 11 595,00 Punkten auf. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 02.02.2024, den Wert von 11 239,68 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.05.2023, lag der SMI noch bei 11 423,33 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 0,352 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 11 799,91 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 11 064,90 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Logitech (+ 3,50 Prozent auf 74,58 CHF), Sonova (+ 1,76 Prozent auf 259,90 CHF), Lonza (+ 0,71 Prozent auf 514,00 CHF), Holcim (+ 0,57 Prozent auf 77,62 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,53 Prozent auf 245,00 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Roche (-2,95 Prozent auf 214,10 CHF), Swisscom (-1,93 Prozent auf 493,80 CHF), Swiss Life (-1,13 Prozent auf 614,00 CHF), Zurich Insurance (-0,79 Prozent auf 440,70 CHF) und Swiss Re (-0,62 Prozent auf 99,20 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 7 387 482 Aktien gehandelt. Im SMI hat die Nestlé-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 241,079 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der SMI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,68 erwartet. Mit 6,67 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

