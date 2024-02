Verluste in Zürich: SMI liegt am Donnerstagnachmittag im Minus

Der SMI tendiert im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,31 Prozent schwächer bei 11 393,58 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 1,285 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der SMI 0,056 Prozent höher bei 11 435,15 Punkten, nach 11 428,74 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 11 455,10 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 11 368,28 Zählern.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 0,827 Prozent aufwärts. Der SMI verzeichnete vor einem Monat, am 22.01.2024, den Wert von 11 275,35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.11.2023, betrug der SMI-Kurs 10 832,39 Punkte. Der SMI lag vor einem Jahr, am 22.02.2023, bei 11 300,29 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 2,00 Prozent zu. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 11 477,47 Punkten. Bei 11 064,90 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Zurich Insurance (+ 2,57 Prozent auf 458,60 CHF), Alcon (+ 2,17 Prozent auf 70,60 CHF), Swiss Re (+ 2,11 Prozent auf 104,05 CHF), Logitech (+ 1,65 Prozent auf 77,68 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,34 Prozent auf 40,72 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Nestlé (-4,55 Prozent auf 94,61 CHF), Roche (-0,87 Prozent auf 228,85 CHF), Sika (-0,62 Prozent auf 256,70 CHF), Kühne + Nagel International (-0,31 Prozent auf 287,80 CHF) und Geberit (+ 0,00 Prozent auf 514,80 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Nestlé-Aktie. 5 101 923 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 274,216 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat mit 9,30 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Unter den Aktien im Index bietet die Zurich Insurance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,20 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at