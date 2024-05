Verluste in Zürich: SMI verbucht am Donnerstagmittag Verluste

Am Mittag agieren die Anleger in Zürich vorsichtiger.

Am Donnerstag sinkt der SMI um 12:08 Uhr via SIX um 0,01 Prozent auf 11 260,30 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,208 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SMI 0,229 Prozent höher bei 11 286,71 Punkten, nach 11 260,91 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 11 301,35 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 11 237,44 Punkten verzeichnete.

SMI-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 0,969 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 02.04.2024, erreichte der SMI einen Stand von 11 595,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.02.2024, lag der SMI bei 11 239,68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.05.2023, erreichte der SMI einen Stand von 11 423,33 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 0,806 Prozent. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 11 799,91 Punkten. Bei 11 064,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Logitech (+ 1,94 Prozent auf 73,46 CHF), Lonza (+ 1,76 Prozent auf 519,40 CHF), Sonova (+ 1,17 Prozent auf 258,40 CHF), Givaudan (+ 1,12 Prozent auf 3 990,00 CHF) und Richemont (+ 0,66 Prozent auf 128,75 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Swisscom (-1,93 Prozent auf 493,80 CHF), Zurich Insurance (-0,50 Prozent auf 442,00 CHF), Swiss Life (-0,45 Prozent auf 618,20 CHF), Roche (-0,41 Prozent auf 219,70 CHF) und Geberit (-0,38 Prozent auf 491,70 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 510 321 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 241,079 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SMI-Werte auf

Die Swiss Re-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Im Index weist die Swiss Re-Aktie mit 6,67 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at