Versicherungsaktien mit Verlusten: Hurrikan 'Beryl' könnte wohl hohe Schäden verursachen

Rückversicherer rücken mit Start der Hurrikan-Saison in den Blick. Schwach notieren die europäischen Rückversicherer, so verlieren Swiss Re im SIX-Handel zeitweise 4,27 Prozent auf 107,60 Franken, Munich Re via XETRA 4,54 Prozent auf 445,70 Euro und Hannover Rück 4,23 Prozent auf 230,70 Euro. Hurrikan "Beryl" ist der früheste Hurrikan der Kategorie 4, der jemals verzeichnet wurde, und übertrifft damit Hurrikan Dennis aus dem Jahr 2005. Nach Einschätzung der UBS könnte die Nervosität der Investoren steigen, da für dieses Jahr eine aktive Katastrophensaison prognostiziert wird. Der Sektor-Index der Versicherer büßt 2,1 Prozent ein und stellt damit den größten Verlierer in Europa.

FRANKFURT (Dow Jones)