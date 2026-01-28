V.F Aktie
WKN: 857621 / ISIN: US9182041080
|
28.01.2026 12:10:37
VF Corp Reveals Increase In Q3 Income
(RTTNews) - VF Corp (VFC) revealed a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line came in at $300.85 million, or $0.76 per share. This compares with $167.78 million, or $0.43 per share, last year.
Excluding items, VF Corp reported adjusted earnings of $0.56 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 1.5% to $2.875 billion from $2.833 billion last year.
VF Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $300.85 Mln. vs. $167.78 Mln. last year. -EPS: $0.76 vs. $0.43 last year. -Revenue: $2.875 Bln vs. $2.833 Bln last year.
