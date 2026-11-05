Vishay Precision Group, Inc. Bottom Line Declines In Q3

(RTTNews) - Vishay Precision Group, Inc. (VPG) announced a profit for third quarter that Drops, from last year

The company's earnings came in at $0.559 million, or $0.04 per share. This compares with $7.86 million, or $0.59 per share, last year.

Excluding items, Vishay Precision Group, Inc. reported adjusted earnings of $1.84 million or $0.14 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 6.7% to $85.07 million from $79.73 million last year.

Vishay Precision Group, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $0.559 Mln. vs. $7.86 Mln. last year. -EPS: $0.04 vs. $0.59 last year. -Revenue: $85.07 Mln vs. $79.73 Mln last year.

-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 84 M To $ 91 M