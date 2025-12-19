Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
|
19.12.2025 14:16:00
Volkswagen setzt bei Kleinwagen voll auf Elektroantrieb
Volkswagens Markenchef Thomas Schäfer erteilt neuen Verbrennermodellen in der Kleinwagenklasse eine Absage. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!