Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
19.11.2025 12:54:00
Vorerst kein neues Android-XR-Headset: Google kündigt Vereinbarung mit Lynx
Lynx will Anfang 2026 ein neues Mixed-Reality-Headset mit breitem Sichtfeld vorstellen, muss aber überraschend auf Googles Betriebssystem Android XR verzichten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
