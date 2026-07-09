Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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09.07.2026 16:36:38
VW-Aufsichtsratssitzung hat begonnen
WOLFSBURG (dpa-AFX) - Die Aufsichtsratssitzung bei VW (Volkswagen (VW) vz) zu möglichen weiteren Einschnitten bei dem Autobauer hat nach einer Verzögerung am Nachmittag begonnen. Um 16 Uhr habe das Treffen in Wolfsburg gestartet, teilte das Unternehmen auf Anfrage mit. Ursprünglich sollte das Gremium ab 14.30 Uhr zusammenkommen. Zuvor hatte bereits das Aufsichtsratspräsidium beraten.
Nach der Aufsichtsratssitzung will Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) zügig über mögliche Entscheidungen informieren: "Über die Ergebnisse der heutigen Aufsichtsratssitzung und getroffene Entscheidungen werden wir schnellstmöglich informieren", sagte ein Sprecher. Mit einem Ende der Sitzung rechnen Beobachter nicht vor dem frühen Abend./fjo/DP/jha
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