NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volkswagen (VW) nach dem angekündigten Verkauf der Mehrheit an der Großmotorentochter Everllence auf "Outperform" mit einem Kursziel von 131 Euro belassen. Die Transaktion sei erwartet worden, schrieb Tom Narayan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der implizite Unternehmenswert von Everllence liege deutlich über den Erwartungen der Anleger. Da VW eine Minderheitsbeteiligung behalte, ergebe sich für den Autobauer eine interessante Option. Denn der neue Eigentümer, der Investor Bain Capital, könnte sich per Börsengang wieder von Everllence trennen - wodurch Volkswagen wiederum auch an einer künftigen Wertschöpfung teilhaben könnte./rob/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 13:52 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 13:52 / EDT





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