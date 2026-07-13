Volkswagen Aktie
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WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
Volkswagen (VW) vz Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volkswagen nach einer letzten Telefonkonferenz vor den anstehenden Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 131 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) dürfte in etwa der Konsensschätzung entsprechen, schrieb Tom Narayan in einer am Montag vorliegenden Studie. Langfristig gehe er davon aus, dass sich die Kernmarke und das China-Geschäft weiter verbessern werden, was seine Anlageempfehlung stütze./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 15:01 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 15:01 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Outperform
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
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Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
131,00 €
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Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
71,38 €
|
Abst. Kursziel*:
83,52%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
71,64 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
82,86%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
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