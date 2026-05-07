Grainger Aktie

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WKN: 857498 / ISIN: US3848021040

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07.05.2026 14:07:53

W.W. Grainger, Inc. Q1 Income Rises

(RTTNews) - W.W. Grainger, Inc. (GWW) released a profit for its first quarter that Increased, from the same period last year

The company's earnings came in at $555 million, or $11.65 per share. This compares with $479 million, or $9.86 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 10.1% to $4.742 billion from $4.306 billion last year.

W.W. Grainger, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $555 Mln. vs. $479 Mln. last year. -EPS: $11.65 vs. $9.86 last year. -Revenue: $4.742 Bln vs. $4.306 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 44.25 To $ 46.25 Full year revenue guidance: $ 19.2 B To $ 19.6 B

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