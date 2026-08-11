Elbit Systems Aktie
WKN: 904218 / ISIN: IL0010811243
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11.08.2026 15:05:29
War-Fueled Defense Demand Sends Elbit Systems Backlog To $32 Billion
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