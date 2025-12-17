Alphabet C Aktie

Alphabet C

WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

17.12.2025 01:10:38

Waymo in talks to raise billions at over US$100 billion valuation: report

ALPHABET unit Waymo is in talks with potential investors to raise money at a valuation of at least US$100 billion, The Information
