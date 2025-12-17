Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
17.12.2025 01:10:38
Waymo in talks to raise billions at over US$100 billion valuation: report
ALPHABET unit Waymo is in talks with potential investors to raise money at a valuation of at least US$100 billion, The Information...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
