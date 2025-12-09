Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
09.12.2025 09:18:39
Web-Inhalte für KI: EU leitet Ermittlungen gegen Google ein
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU verdächtigt den US-Internetriesen Google (Alphabet C (ex Google)), seine Künstliche Intelligenz rechtswidrig mit Online-Inhalten Dritter gefüttert zu haben. Die zuständige Europäische Kommission leitet daher eine Untersuchung wegen möglicher Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht ein, wie sie am Dienstag mitteilte./vni/DP/stw
