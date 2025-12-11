NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alphabet C (ex Google)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Alphabet C (ex Google)-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Alphabet C (ex Google)-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Alphabet C (ex Google)-Aktie bei 36,94 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Alphabet C (ex Google)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 27,068 Alphabet C (ex Google)-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 688,94 USD, da sich der Wert eines Alphabet C (ex Google)-Papiers am 10.12.2025 auf 321,00 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 768,89 Prozent erhöht.

Der Alphabet C (ex Google)-Wert an der Börse wurde auf 3,85 Bio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at