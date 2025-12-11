Alphabet C Aktie

Alphabet C für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance unter der Lupe 11.12.2025 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alphabet C (ex Google)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alphabet C (ex Google)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Alphabet C (ex Google)-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Alphabet C (ex Google)-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Alphabet C (ex Google)-Aktie bei 36,94 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Alphabet C (ex Google)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 27,068 Alphabet C (ex Google)-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 688,94 USD, da sich der Wert eines Alphabet C (ex Google)-Papiers am 10.12.2025 auf 321,00 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 768,89 Prozent erhöht.

Der Alphabet C (ex Google)-Wert an der Börse wurde auf 3,85 Bio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Fenixx666 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)mehr Nachrichten

Analysen zu Alphabet C (ex Google)mehr Analysen

20.11.25 Alphabet C Kaufen DZ BANK
30.10.25 Alphabet C Kaufen DZ BANK
27.10.25 Alphabet C Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.10.25 Alphabet C Neutral UBS AG
24.07.25 Alphabet C Kaufen DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Alphabet C (ex Google) 268,50 -1,12% Alphabet C (ex Google)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.12.25 Stanley Druckenmiller 2025: So hat sich sein Portfolio im dritten Quartal verändert
09.12.25 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX vor festerem Start -- Asiens Börsen legen am Freitag teils kräftig zu
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren vor dem Wochenende zu moderaten Aufschlägen. Vor dem Wochenende verzeichnen die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen