Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|Performance unter der Lupe
|
11.12.2025 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alphabet C (ex Google)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Alphabet C (ex Google)-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Alphabet C (ex Google)-Aktie bei 36,94 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Alphabet C (ex Google)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 27,068 Alphabet C (ex Google)-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 688,94 USD, da sich der Wert eines Alphabet C (ex Google)-Papiers am 10.12.2025 auf 321,00 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 768,89 Prozent erhöht.
Der Alphabet C (ex Google)-Wert an der Börse wurde auf 3,85 Bio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Fenixx666 / Shutterstock.com
