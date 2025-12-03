Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
03.12.2025 16:40:00
Waymo-Roboterautos: Selbstbewusstes Fahrverhalten sorgt für Diskussionen
Die autonomen Waymo-Autos zeigen ein verändertes, "durchsetzungsfähigeres" Fahrverhalten. Waymo begründet die Anpassung mit den Anforderungen des Stadtverkehrs.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
