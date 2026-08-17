Thurgauer Kantonalbank Aktie
WKN DE: A110VU / ISIN: CH0231351104
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17.08.2026 09:26:53
Wechsel im TKB-Bankrat
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Thurgauer Kantonalbank
/ Schlagwort(e): Personalie
Medienmitteilung vom 17. August 2026
Im Frühling 2027 gibt es im strategischen Führungsgremium der Thurgauer Kantonalbank (TKB) einen Wechsel. Dr. Susanne Brandenberger tritt nach über zehnjährigem Wirken aus dem Bankrat zurück.
Im Bankrat der TKB gibt es im kommenden Jahr eine personelle Veränderung. Dr. Susanne Brandenberger tritt per Ende Mai 2027 zurück. Ihr Ausscheiden hängt mit einer beruflichen Neuorientierung zusammen. Die promovierte Ökonomin und Risikospezialistin ist 2016 in das neunköpfige Gremium gewählt und zweimal im Amt bestätigt worden. Seit Mitte 2017 präsidiert sie den Risiko- und Prüfausschuss der Bank. Der Bankrat dankt Susanne Brandenberger für ihren langjährigen und engagierten Einsatz für die TKB.
Die Evaluation eines geeigneten neuen Mitglieds für das strategische Führungsgremium der Bank obliegt der Thurgauer Regierung. Wahlgremium ist gemäss TKB-Gesetz der Thurgauer Grosse Rat. Die Ersatzwahl für die verbleibende Amtszeit (2024 bis 2028) dürfte im Verlaufe des ersten Quartals 2027 erfolgen.
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Thurgauer Kantonalbank, Medienstelle, Kommunikation, Bankplatz 1, 8570 Weinfelden
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Thurgauer Kantonalbank
|Bankplatz 1
|8570 Weinfelden
|Schweiz
|E-Mail:
|medien@tkb.ch
|Internet:
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|ISIN:
|CH0231351104
|Valorennummer:
|23135110
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|LEI Code:
|529900F00S0DTFX1D404
|EQS News ID:
|2383866
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|EQS News-Service
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2383866 17.08.2026 CET/CEST
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