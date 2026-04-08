Porsche vz. Aktie
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
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08.04.2026 05:24:38
Weniger Rabatte bei Elektroautos
DUISBURG (dpa-AFX) - Elektroautos haben sich zuletzt blendend verkauft. Das macht sich inzwischen auch in sinkenden Rabatten bemerkbar, wie Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer sagt. In seiner aktuellen Rabattstudie stellt er leicht rückläufige Nachlässe auf Stromer fest, während sie bei Verbrennern minimal gestiegen sind.
"Die hohen Spritpreise lassen Autokäufer über das Elektroauto nachdenken und die Autobauer spüren das, sonst hätte man die Rabatte nicht leicht zurückgefahren", schreibt Dudenhöffer. Das bringt positive Aussichten mit sich: "Nach unserer Einschätzung gewinnt das Elektroauto in den nächsten Monaten Marktanteile."
Dagegen erwartet er bei Verbrennern eine rückläufige Nachfrage, auch weil Verbraucher angesichts der aktuellen Lage verunsichert seien: "Die Kunden warten ab oder wechseln zum Stromauto", so der Experte. Ein Marktanteil von 25 Prozent zum Jahresende sei nicht unrealistisch. Im März lag er nach einem massiven Plus bei den Elektroautozahlen bei 24 Prozent./ruc/DP/zb
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