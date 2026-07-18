Palantir Aktie

Palantir für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088

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18.07.2026 22:13:00

What Do SpaceX, AMD, and Palantir Have in Common?

Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX), AMD (NASDAQ: AMD), and Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) may seem like an odd grouping of companies. But I have a good reason to consider them together: They're all incredibly overvalued.While that may sound like a shocking statement, after digging into each stock, that's the reality, and investors sitting on them may want to consider swapping them out of their portfolios for some more reasonably valued counterparts in their industries.So, just how pricey are they? Let's take a look.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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