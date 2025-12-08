Constellation Energy Aktie
WKN DE: A3DCXB / ISIN: US21037T1097
|
08.12.2025 02:30:00
What Every Constellation Energy Investor Should Know Before Buying
Constellation Energy (NASDAQ: CEG) has produced high-powered returns over the past year. The power producer's stock price has surged more than 40%. That has crushed the S&P 500's nearly 13% return. This massive outperformance has made it a popular energy stock. Here are two things you need to know about Constellation before buying shares. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Constellation Energy Corp Registered Shs When Issuedmehr Nachrichten
|
05.12.25
|Börse New York in Grün: Das macht der NASDAQ 100 am Mittag (finanzen.at)
|
04.12.25
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
04.12.25
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.at)
|
04.12.25
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart in Rot (finanzen.at)
|
21.11.25
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 schlussendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
21.11.25
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
21.11.25
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 zum Start des Freitagshandels in Grün (finanzen.at)
|
19.11.25
|Handel in New York: NASDAQ 100 bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Constellation Energy Corp Registered Shs When Issuedmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
|309,20
|1,01%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.