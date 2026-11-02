Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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02.11.2026 16:34:58
What Is Going On With Meta Platforms Stock on Monday?
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|Meta-Aktie bricht ein: Rekord-Abflüsse bei Kommunikationswerten (finanzen.at)
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30.10.26
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Analysen zu Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung
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