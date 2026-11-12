What’s Nvidia Worth Without Jensen Huang? 1 Indicator I'm Watching Now

Jensen Huang has resigned as CEO of Nvidia (NASDAQ:NVDA).

Just four days after Huang disclosed an affair with a suspected Chinese spy, the Nvidia co-founder and tech titan who spearheaded the AI revolution has stepped down. The crisis that began on Sunday was compounded by reports in The New York Times on Wednesday night that Huang also had a romantic relationship with a direct report, Nvidia's vice president of health, Kimberly Powell. CFO Collette Kress will now serve as interim CEO, while the board searches for a permanent replacement.

For investors, Huang was long seen as a crucial asset for the company, and the news prompts the question of what Nvidia is worth without him. Given his unusual level of control over the company, and the national insecurity implications of his misdeed, it's a complicated matter.

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