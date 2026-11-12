NVIDIA Aktie

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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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12.11.2026 14:48:37

NVIDIA Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nvidia angesichts der Gefahr einer Führungskrise von 320 auf 215 US-Dollar gekappt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Die Unsicherheit über die Zukunft von Jensen Huang und regulatorische China-Risiken gäben den Aktien vor den am Dienstag erwarteten Zahlen zum dritten Quartal eine neue Prägung, schrieb Harlan Sur in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sollte der Konzernchef geschasst werden, sei es kurzfristig entscheidend, ob es dem Verwaltungsrat gelinge, ein Interimslösung mit Personen, die die Erfolgsbilanz des Unternehmens bei der Umsetzung seiner Ziele fortführten, zu finden. Über den Horizont von zwei bis drei Jahren hinaus komme es dann auf die Visionen einer potenziell neuen Führung an./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:09 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:09 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Overweight
Unternehmen:
NVIDIA Corp. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 215,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 173,73 		Abst. Kursziel*:
23,76%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 164,90 		Abst. Kursziel aktuell:
30,38%
Analyst Name::
Harlan Sur 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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