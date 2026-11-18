NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nvidia von 300 auf 250 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In unruhigen Zeiten bleibe die Nachfrage stabil, schrieb Blayne Curtis in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion auf den Quartalsbericht. Übertroffene Erwartungen, steigende Schätzungen und höhere Ziele für das Geschäftsjahr 2028 passten nicht zur aktuell schlechten KI-Stimmung. Sie zeigten vielmehr deutlich, wie stark gefragt Nvidia-Produkte tatsächlich sind. Die Anleger sähen Nvidia aber aktuell mit gewisser Skepsis, bis es mehr Klarheit hinsichtlich der strategischen Ausrichtung nach dem Führungswechsel gebe./rob/ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 23:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 23:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.