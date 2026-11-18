NVIDIA Aktie
|145,74EUR
|4,90EUR
|3,48%
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
NVIDIA Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nvidia von 300 auf 250 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In unruhigen Zeiten bleibe die Nachfrage stabil, schrieb Blayne Curtis in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion auf den Quartalsbericht. Übertroffene Erwartungen, steigende Schätzungen und höhere Ziele für das Geschäftsjahr 2028 passten nicht zur aktuell schlechten KI-Stimmung. Sie zeigten vielmehr deutlich, wie stark gefragt Nvidia-Produkte tatsächlich sind. Die Anleger sähen Nvidia aber aktuell mit gewisser Skepsis, bis es mehr Klarheit hinsichtlich der strategischen Ausrichtung nach dem Führungswechsel gebe./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 23:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 23:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Buy
|
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 250,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 155,46
|
Abst. Kursziel*:
60,81%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 155,46
|
Abst. Kursziel aktuell:
60,81%
|
Analyst Name::
Blayne Curtis
|
KGV*:
-
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|06:58
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|06:31
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:31
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|06:58
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|06:31
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:31
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|06:58
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|06:31
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:31
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|145,18
|3,08%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:53
|Fresenius Medical Care Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:37
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|Barclays Capital
|07:34
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:33
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:20
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|07:20
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:08
|Siltronic Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:06
|BASF Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06:58
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|06:32
|United Internet Overweight
|Barclays Capital
|06:31
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:31
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|17.11.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Microsoft Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|AXA Overweight
|Barclays Capital
|17.11.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|17.11.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|17.11.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|17.11.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|17.11.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|17.11.26
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|17.11.26
|Zurich Insurance Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.11.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|17.11.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|17.11.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.26
|KWS SAAT Kaufen
|DZ BANK
|17.11.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|17.11.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research