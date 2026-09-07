PepsiCo Aktie
WKN: 851995 / ISIN: US7134481081
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07.09.2026 17:00:01
What's Wrong With PepsiCo Stock?
The past five years have been great for the stock market. The S&P 500 index, which is a collection of the leading stocks on U.S. markets, has risen by around 70% during that stretch. Top beverage and snack company, PepsiCo (NASDAQ:PEP), hasn't unfortunately been nearly as good an investment. In fact, it's down 12% over that same time frame.The company is still massive, generating close to $100 billion in annual revenue, and its business is producing some solid profits as well. So what's wrong with the beverage stock, and could PepsiCo make for a good contrarian buy right now?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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