Gap Aktie
WKN: 863533 / ISIN: US3647601083
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19.09.2026 11:59:00
When Social Security Isn't Enough: How to Close the Gap
According to The Senior Citizens League, roughly 24.6 million seniors, or 44% of the country's retirement-age population, depend on Social Security for 100% of their income. Whether you're among those living solely on Social Security benefits or looking for ways to make your money stretch further over your golden years, these resources may help.
Food is a basic need and can take up a large portion of your monthly income. Here's where to look for assistance.
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