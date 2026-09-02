IonQ Aktie
WKN DE: A3C4QT / ISIN: US46222L1089
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02.09.2026 22:00:00
Where Will IonQ Stock Be in 1 Year?
Owning IonQ (NYSE: IONQ) has been rather jarring, given how much the share price has bounced around over the past year. Shares are trading near $39, valuing the stock at roughly $15 billion. The stock has traded as high as $84 over the past 12 months.But those looking for IonQ stock to rally to new all-time highs might not want to hold their breath. Here's why I believe IonQ will still be trading at around the same price in one year that it is today.To be clear, IonQ is doing some good things. The company reported $80.1 million in revenue in the second quarter of 2026, a whopping 287% increase versus a year ago. That's impressive growth, even if it's on top of a small number.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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