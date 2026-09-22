IonQ Aktie

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WKN DE: A3C4QT / ISIN: US46222L1089

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22.09.2026 20:30:00

Where Will IonQ Stock Be in 5 Years?

IonQ (NYSE: IONQ), a developer of quantum computers and cloud services, went public through a merger with a special purpose acquisition company (SPAC) nearly five years ago. Its stock opened at $10.60 on its first day of trading, but it now trades at around $40 per share.

Unlike other SPAC-backed start-ups that fizzled out, IonQ impressed the market with its competitive advantages and rapid growth. Will its stock keep rising over the next five years?

Image source: Getty Images.

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