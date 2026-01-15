:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
15.01.2026 01:16:00
Where Will Nvidia Stock Be in 5 Years?
An investment of $1,000 made in shares of Nvidia (NASDAQ: NVDA) five years ago is now worth just over $13,500. This multibagger performance is a result of the terrific growth in Nvidia's revenue and earnings during this period, driven mainly by the massive demand for the company's artificial intelligence (AI) chip systems.The stunning surge in Nvidia stock over the past five years has made it the world's largest company, with a market cap of $4.5 trillion. Not surprisingly, investors may now be wondering if it is worth holding Nvidia stock for the next five years, considering the size it has already achieved.Let's examine Nvidia's prospects for the next five years and try to find out if it is still worth buying.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu :be AG Inhaber-Akt
Analysen zu NVIDIA Corp.
|15.01.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.12.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.12.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.12.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|15.01.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.12.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.12.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.12.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|15.01.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.12.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.12.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.12.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|162,12
|0,67%