NASDAQ-Handel NASDAQ Composite fällt am Donnerstagnachmittag

Am Donnerstag bewegt sich der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ 1,47 Prozent schwächer bei 25 657,17 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,028 Prozent höher bei 26 047,38 Punkten, nach 26 040,03 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 25 630,51 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26 261,09 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,608 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 02.06.2026, wies der NASDAQ Composite 27 093,90 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 02.04.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 21 879,18 Punkten auf. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Jahr, am 02.07.2025, bei 20 393,13 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 10,42 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Zählern verzeichnet.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Bassett Furniture Industries (+ 14,56 Prozent auf 20,30 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 14,30 Prozent auf 99,36 USD), Microvision (+ 10,40 Prozent auf 0,36 USD), Manhattan Associates (+ 9,83 Prozent auf 152,94 USD) und Netflix (+ 9,61 Prozent auf 78,27 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Ultra Clean (-26,70 Prozent auf 104,52 USD), AXT (-25,49 Prozent auf 53,71 USD), Veeco Instruments (-24,79 Prozent auf 57,01 USD), KLA (-23,70 Prozent auf 230,19 USD) und FormFactor (-23,25 Prozent auf 122,74 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 14 874 549 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,250 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 16,13 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at