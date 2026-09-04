Palantir Aktie

Palantir für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088

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04.09.2026 10:45:00

Where Will Palantir Stock Be in 1 Year?

Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) has become one of the more notable stocks in the artificial intelligence (AI)-driven bull market. It has used AI since its 2003 founding, but it didn't IPO until late September 2020. Its Artificial Intelligence Platform (AIP), released in April 2023, is what really helped the company deliver eye-popping productivity gains for its clients.AIP has helped Palantir generate massive gains in its stock price. The stock's all-time low was in December 2022, and since then, it has risen by almost 2,500%. Despite those returns, Palantir may struggle to sustain its share price gains.The current market environment suggests Palantir stock is more likely to fall than rise over the next 12 months. Here's why.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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