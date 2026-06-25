Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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25.06.2026 03:12:00
Where Will Palantir Stock Be in 5 Years?
Shares of artificial intelligence (AI) software company Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) have been one of the great trades of the past few years. The stock climbed more than 20-fold from the end of 2022 through its 2025 highs as enterprises and governments rushed to put AI to work inside their operations. But 2026 has been a different story. Shares are down 36% so far this year, recently touching a new 52-week low of $112.25 -- well off the $207.52 they hit within the past year.So where could the stock realistically be in five years?The business momentum makes a strong case for optimism. But the valuation makes the case for caution.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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