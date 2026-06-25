Palantir Aktie

Palantir für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
25.06.2026 03:12:00

Where Will Palantir Stock Be in 5 Years?

Shares of artificial intelligence (AI) software company Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) have been one of the great trades of the past few years. The stock climbed more than 20-fold from the end of 2022 through its 2025 highs as enterprises and governments rushed to put AI to work inside their operations. But 2026 has been a different story. Shares are down 36% so far this year, recently touching a new 52-week low of $112.25 -- well off the $207.52 they hit within the past year.So where could the stock realistically be in five years?The business momentum makes a strong case for optimism. But the valuation makes the case for caution.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Palantir

mehr Nachrichten

Analysen zu Palantir

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Palantir 94,20 -5,97% Palantir

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 25
21.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 25: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.06.26 KW 25: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
20.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.06.26 KW 25: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließlich in Grün -- DAX schließt fester -- Dow und NASDAQ uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen fanden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen