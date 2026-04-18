Pfizer Aktie

Pfizer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852009 / ISIN: US7170811035

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18.04.2026 18:00:00

Where Will Pfizer Stock Be in 3 Years?

Investors should always consider the long game when looking at stocks. Even if a business is not doing well right now, that doesn't mean it'll always be the case. Looking at a broader time frame can help you identify promising long-term buys.One stock that is an intriguing one to consider is Pfizer (NYSE: PFE). These days, it hasn't been a hot stock to own, not by any stretch. Investors are worried about its growth. Its recent results haven't been impressive, and while the dividend offers a high yield, there may be concerns about it as well. The result has been a stock that's been in deep trouble: in five years, Pfizer's stock has declined by close to 30%.Below, I'll look at where the business might be in the next three years, and whether it's worth investing in the healthcare stock today. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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