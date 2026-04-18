Pfizer Aktie
WKN: 852009 / ISIN: US7170811035
|
18.04.2026 18:00:00
Where Will Pfizer Stock Be in 3 Years?
Investors should always consider the long game when looking at stocks. Even if a business is not doing well right now, that doesn't mean it'll always be the case. Looking at a broader time frame can help you identify promising long-term buys.One stock that is an intriguing one to consider is Pfizer (NYSE: PFE). These days, it hasn't been a hot stock to own, not by any stretch. Investors are worried about its growth. Its recent results haven't been impressive, and while the dividend offers a high yield, there may be concerns about it as well. The result has been a stock that's been in deep trouble: in five years, Pfizer's stock has declined by close to 30%.Below, I'll look at where the business might be in the next three years, and whether it's worth investing in the healthcare stock today. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Pfizer Inc.
Analysen zu Pfizer Inc.
|10.04.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.03.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.03.26
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|04.02.26
|Pfizer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.02.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.04.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.03.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.03.26
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|04.02.26
|Pfizer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.02.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.03.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.12.25
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.25
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.25
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.25
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.04.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|04.02.26
|Pfizer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.02.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Pfizer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Pfizer Inc.
|23,40
|1,28%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.