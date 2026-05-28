Pfizer Aktie
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WKN: 852009 / ISIN: US7170811035
Pfizer Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Pfizer mit einem Kursziel von 25 US-Dollar auf "Underweight" belassen. Angesichts der bisherigen Erfahrungen bei nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) im zweiten Behandlungszyklus dürften die Erwartungen mit Blick auf die Be6A-LUNG-01-Studie des Pharmakonzerns weiterhin gering sein, schrieb Emily Field am Mittwochabend./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 20:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 20:29 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Pfizer Inc. Underweight
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Unternehmen:
Pfizer Inc.
|
Analyst:
Barclays Capital
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Kursziel:
$ 25,00
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Rating jetzt:
Underweight
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Kurs*:
$ 26,21
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Abst. Kursziel*:
-4,62%
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Rating update:
Underweight
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Kurs aktuell:
$ 26,21
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Abst. Kursziel aktuell:
-4,62%
|
Analyst Name::
Emily Field
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KGV*:
-
Nachrichten zu Pfizer Inc.
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