Pfizer Aktie

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WKN: 852009 / ISIN: US7170811035

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28.05.2026 08:59:09

Pfizer Underweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Pfizer mit einem Kursziel von 25 US-Dollar auf "Underweight" belassen. Angesichts der bisherigen Erfahrungen bei nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) im zweiten Behandlungszyklus dürften die Erwartungen mit Blick auf die Be6A-LUNG-01-Studie des Pharmakonzerns weiterhin gering sein, schrieb Emily Field am Mittwochabend./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 20:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 20:29 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Pfizer Inc. Underweight
Unternehmen:
Pfizer Inc. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
$ 25,00
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
$ 26,21 		Abst. Kursziel*:
-4,62%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
$ 26,21 		Abst. Kursziel aktuell:
-4,62%
Analyst Name::
Emily Field 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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