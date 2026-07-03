NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Pfizer mit einem Kursziel von 34 US-Dollar auf "Buy" belassen. Mit Blick auf Vorab-Aussagen des Pharmakonzerns zu den anstehenden Quartalszahlen hob Akash Tewari in einem am Freitag vorliegenden Ausblick den Einfluss von Sondereffekten auf die Produktdynamik hervor. Die Amerikaner hätten zudem auf die im Juni bestätigten Jahresziele sowie die vergangene Woche bekannt gegebene Dividendenpolitik verwiesen./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 16:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 16:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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