Pfizer Aktie
|21,85EUR
|-0,13EUR
|-0,57%
WKN: 852009 / ISIN: US7170811035
Pfizer Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Pfizer von 35 auf 34 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Be6A-Lungenkrebsstudie (NSLC) mit Sigvotatug Vedotin habe ihren primären Endpunkt beim Gesamtüberleben verfehlt, schrieb Akash Tewari am Montagabend. Dies sei für ihn aber keine wirkliche Überraschung. Erste Daten einer frühen Kombinationsstudie hätten auf der Jahrestagung der US-Onkologen überzeugt. Tewari ist allerdings skeptisch, ob sich die Therapie in der Erstlinientherapie genug absetzen kann./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 23:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 23:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Pfizer Inc. Buy
|
Unternehmen:
Pfizer Inc.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 34,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 25,08
|
Abst. Kursziel*:
35,57%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 24,86
|
Abst. Kursziel aktuell:
36,77%
|
Analyst Name::
Akash Tewari
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Pfizer Inc.
Analysen zu Pfizer Inc.
|07:55
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|07:04
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:23
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:55
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|07:04
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:23
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:23
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|Pfizer Kaufen
|DZ BANK
|06.05.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.03.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.05.26
|Pfizer Underweight
|Barclays Capital
|07:55
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|07:04
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.06.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|05.05.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Pfizer Inc.
|21,85
|-0,57%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:39
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:57
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:29
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:26
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:24
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|12:17
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|11:46
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|11:45
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|11:45
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|10:42
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|10:26
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|09:53
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|09:52
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|09:51
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|09:50
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|09:49
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|09:48
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|09:48
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|09:47
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|09:47
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|09:46
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|09:46
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|08:54
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|07:58
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|07:55
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|07:54
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|07:33
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|07:28
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:25
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:21
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:20
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:19
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:07
|Tesla Neutral
|UBS AG
|07:04
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:59
|Douglas Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:55
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|06:42
|RWE Buy
|UBS AG
|06:42
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:37
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:37
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:23
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.06.26
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.06.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.06.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|22.06.26
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.06.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.06.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.06.26
|HORNBACH Halten
|DZ BANK