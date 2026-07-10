NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Pfizer mit einem Kursziel von 25 US-Dollar auf "Sector Perform" belassen. Seine Umsatzschätzung entspreche dem Konsens, schrieb Trung Huynh am Freitag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Den Gewinn je Aktie des Pharmakonzerns erwartet der Experte hingegen 3 Prozent unter der durchschnittlichen Analystenprognose./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 01:06 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 05:00 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.