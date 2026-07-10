Pfizer Aktie
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WKN: 852009 / ISIN: US7170811035
Pfizer Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Pfizer mit einem Kursziel von 25 US-Dollar auf "Sector Perform" belassen. Seine Umsatzschätzung entspreche dem Konsens, schrieb Trung Huynh am Freitag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Den Gewinn je Aktie des Pharmakonzerns erwartet der Experte hingegen 3 Prozent unter der durchschnittlichen Analystenprognose./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 01:06 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 05:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Pfizer Inc. Sector Perform
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Unternehmen:
Pfizer Inc.
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Analyst:
RBC Capital Markets
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Kursziel:
$ 25,00
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Rating jetzt:
Sector Perform
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Kurs*:
$ 24,25
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Abst. Kursziel*:
3,09%
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Rating update:
Sector Perform
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Kurs aktuell:
$ 24,25
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Abst. Kursziel aktuell:
3,09%
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Analyst Name::
Trung Huynh
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KGV*:
-
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