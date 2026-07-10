Pfizer Aktie

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WKN: 852009 / ISIN: US7170811035

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10.07.2026 13:57:18

Pfizer Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Pfizer mit einem Kursziel von 25 US-Dollar auf "Sector Perform" belassen. Seine Umsatzschätzung entspreche dem Konsens, schrieb Trung Huynh am Freitag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Den Gewinn je Aktie des Pharmakonzerns erwartet der Experte hingegen 3 Prozent unter der durchschnittlichen Analystenprognose./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 01:06 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 05:00 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Pfizer Inc. Sector Perform
Unternehmen:
Pfizer Inc. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 25,00
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
$ 24,25 		Abst. Kursziel*:
3,09%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
$ 24,25 		Abst. Kursziel aktuell:
3,09%
Analyst Name::
Trung Huynh 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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