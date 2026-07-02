Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089

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02.07.2026 12:57:00

Where Will Rocket Lab Be in 10 Years?

Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) stock has posted big valuation gains over the last year, rising roughly 178% as of this writing. The gains have been propelled by strong sales growth, new and expanded partnerships, and general interest surrounding space stocks. But the stock has seen a substantial pullback from its lifetime valuation high reached this May and currently trades down roughly 34.5% from its peak. Despite the valuation contraction, the company still has a market capitalization of roughly $56.7 billion and is valued at approximately 62 times this year's expected sales.With Rocket Lab's big expansion opportunities and high-risk valuation profile in mind, where will the company be 10 years from now? Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Aktien in diesem Artikel

Rocket Lab Corporation Registered Shs 88,80 1,14% Rocket Lab Corporation Registered Shs

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