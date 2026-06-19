WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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19.06.2026 16:10:11
Who had the best World Cup advert?
BBC Sport looks at the numbers behind both Nike and Adidas' World Cup adverts.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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