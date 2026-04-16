AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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16.04.2026 19:26:44
Why Advanced Micro Devices (AMD) Stock Popped on Thursday
Shares of Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) charged sharply higher Thursday, climbing as much as 8.2%. As of 1:24 p.m. ET, the stock was still up 7.3%.The catalyst that sent the semiconductor specialist higher was bullish commentary by a Wall Street analyst.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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