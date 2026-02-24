AMD Aktie

180,70EUR 14,40EUR 8,66%
AMD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

24.02.2026 17:28:00

AMD (Advanced Micro Devices) Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AMD angesichts einer weitreichenden Liefervereinbarung mit dem Social-Media-Konzern Meta auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 235 US-Dollar belassen. Das Geschäft wirke nahezu identisch mit der OpenAI-Vereinbarung im vergangenen Oktober, schrieb Stacy A. Rasgon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Daher dürfte es sich unter sonst gleichen Bedingungen auch positiv auf den Gewinn je Aktie auswirken. In den Konsensprognosen sei ein erheblicher Ausbau der KI-Aktivitäten aber schon einkalkuliert./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 16:05 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 16:05 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Inc. Market-Perform
Unternehmen:
AMD (Advanced Micro Devices) Inc. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 235,00
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
$ 213,02 		Abst. Kursziel*:
10,32%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
$ 212,83 		Abst. Kursziel aktuell:
10,42%
Analyst Name::
Stacy A. Rasgon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

