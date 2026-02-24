AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
|
24.02.2026 16:03:35
Why Advanced Micro Devices Stock Just Popped
Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) stock surged 6.1% in the first 10 minutes of trading Tuesday (9:40 a.m. ET) after announcing an "expanded strategic partnership" with Meta (NASDAQ: META):Meta will buy 6 gigawatts-worth of AMD GPUs for artificial intelligence.
