AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
|
24.02.2026 13:00:09
Meta agrees multibillion-dollar chip deal with AMD
Social media group’s arrangement includes potential stake purchase as Big Tech seeks to diversify away from NvidiaWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!