Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
20.11.2025 00:25:55
Why Alphabet Stock Climbed to an All-Time High Today
Shares of Alphabet (NASDAQ: GOOGL)(NASDAQ: GOOG) rose roughly 3% on Wednesday, following the release of the tech titan's eagerly anticipated Gemini 3 model. Image source: Getty Images.In a blog post, CEO Sundar Pichai marveled at the staggering scale of the company's artificial intelligence (AI) initiatives.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)mehr Nachrichten
|
19.11.25
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zeigt sich mittags fester (finanzen.at)
|
19.11.25
|Zuversicht in New York: S&P 500 notiert am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
19.11.25
|Handel in New York: S&P 500 zum Handelsstart stärker (finanzen.at)
|
19.11.25
|Gute Stimmung in New York: Zum Handelsstart Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
19.11.25