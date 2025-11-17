Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
17.11.2025 21:37:07
Why Alphabet Stock Climbed Today
Shares of Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG) popped on Monday, following news that Warren Buffett's Berkshire Hathaway had taken a sizable stake in the internet search leader.As of 3:25 p.m. EST, Alphabet's stock price was up about 3% after rising as much as 6% earlier in the day.
