AMD Aktie

AMD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

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06.05.2026 16:42:35

Why AMD Stock Exploded Higher Today

Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) stock advanced 16.6% through 10:10 a.m. ET Wednesday morning after beating on sales and earnings last night.Heading into the Q1 report, analysts forecast AMD would earn $1.27 per share, pro forma, on $9.9 billion in sales. AMD actually earned $1.37 per share and sales were $10.3 billion -- and this news keeps getting better. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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