06.05.2026 12:41:05

AMD (Advanced Micro Devices) Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat das Kursziel für AMD von 310 auf 450 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Halbleiterkonzern biete ein einzigartig gutes Portfolio an Prozessoren (CPU) und Grafikprozessoren (GPU) für die KI-Themenwelt, genau passend für den schnell wachsenden Markt, schrieb Vivek Arya am Mittwoch in seinem Resümee des Quartalsberichts. AMD dürfte seinen Marktanteil bis 2030 deutlich steigen, und das in einem KI Markt, der sich bis dahin verdreifachen dürfte./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 00:46 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Inc. Buy
Unternehmen:
AMD (Advanced Micro Devices) Inc. 		Analyst:
Merrill Lynch & Co., Inc. 		Kursziel:
$ 450,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 355,26 		Abst. Kursziel*:
26,67%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 355,26 		Abst. Kursziel aktuell:
26,67%
Analyst Name::
Vivek Arya 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

