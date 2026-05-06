AMD Aktie
|354,85EUR
|52,40EUR
|17,33%
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
AMD (Advanced Micro Devices) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat das Kursziel für AMD von 310 auf 450 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Halbleiterkonzern biete ein einzigartig gutes Portfolio an Prozessoren (CPU) und Grafikprozessoren (GPU) für die KI-Themenwelt, genau passend für den schnell wachsenden Markt, schrieb Vivek Arya am Mittwoch in seinem Resümee des Quartalsberichts. AMD dürfte seinen Marktanteil bis 2030 deutlich steigen, und das in einem KI Markt, der sich bis dahin verdreifachen dürfte./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 00:46 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Inc. Buy
|
Unternehmen:
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|
Analyst:
Merrill Lynch & Co., Inc.
|
Kursziel:
$ 450,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 355,26
|
Abst. Kursziel*:
26,67%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 355,26
|
Abst. Kursziel aktuell:
26,67%
|
Analyst Name::
Vivek Arya
|
KGV*:
-
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|12:41
|AMD Buy
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|09:40
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.02.26
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.25
|AMD Buy
|UBS AG
|07.05.25
|AMD Kaufen
|DZ BANK
