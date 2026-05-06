NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für AMD von 270 auf 385 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Der Chipkonzern habe die Erwartungen übertroffen und daraufhin die Ziele erhöht, schrieb Harlan Sur in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zu verdanken sei dies dem Marktanteil bei Server-Prozessoren und der Dynamik im Bereich KI-Rechenzentren./rob/tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:25 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:31 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.