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WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
AMD (Advanced Micro Devices) Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für AMD von 270 auf 385 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Der Chipkonzern habe die Erwartungen übertroffen und daraufhin die Ziele erhöht, schrieb Harlan Sur in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zu verdanken sei dies dem Marktanteil bei Server-Prozessoren und der Dynamik im Bereich KI-Rechenzentren./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:25 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:31 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Inc. Neutral
|
Unternehmen:
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 385,00
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Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
$ 355,26
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Abst. Kursziel*:
8,37%
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Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
$ 414,35
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Abst. Kursziel aktuell:
-7,08%
|
Analyst Name::
Harlan Sur
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KGV*:
-
Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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