AMD Aktie
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WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
AMD (Advanced Micro Devices) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für AMD nach Quartalszahlen deutlich angehoben von 300 auf 415 US-Dollar und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das klare Highlight sei, dass der Halbleiterkonzern seine Prognose für den adressierbaren Markt im Bereich Server-Hauptprozessoren (CPU) bis zum Jahr 2030 verdoppelt habe und nun von einem 35-prozentigen Wachstum ausgehe, schrieb Blayne Curtis in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Gestützt würden diese Erwartungen von der Dynamik im Bereich der agentischen Künstlichen Intelligenz (KI)./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 00:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 00:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Inc. Buy
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Unternehmen:
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
$ 415,00
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
$ 355,26
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Abst. Kursziel*:
16,82%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
$ 355,26
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Abst. Kursziel aktuell:
16,82%
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Analyst Name::
Blayne Curtis
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KGV*:
-
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