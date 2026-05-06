AMD Aktie

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WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

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06.05.2026 13:52:46

AMD (Advanced Micro Devices) Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für AMD nach Quartalszahlen deutlich angehoben von 300 auf 415 US-Dollar und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das klare Highlight sei, dass der Halbleiterkonzern seine Prognose für den adressierbaren Markt im Bereich Server-Hauptprozessoren (CPU) bis zum Jahr 2030 verdoppelt habe und nun von einem 35-prozentigen Wachstum ausgehe, schrieb Blayne Curtis in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Gestützt würden diese Erwartungen von der Dynamik im Bereich der agentischen Künstlichen Intelligenz (KI)./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 00:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 00:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Inc. Buy
Unternehmen:
AMD (Advanced Micro Devices) Inc. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 415,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 355,26 		Abst. Kursziel*:
16,82%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 355,26 		Abst. Kursziel aktuell:
16,82%
Analyst Name::
Blayne Curtis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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