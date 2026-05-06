NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für AMD nach Quartalszahlen deutlich angehoben von 300 auf 415 US-Dollar und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das klare Highlight sei, dass der Halbleiterkonzern seine Prognose für den adressierbaren Markt im Bereich Server-Hauptprozessoren (CPU) bis zum Jahr 2030 verdoppelt habe und nun von einem 35-prozentigen Wachstum ausgehe, schrieb Blayne Curtis in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Gestützt würden diese Erwartungen von der Dynamik im Bereich der agentischen Künstlichen Intelligenz (KI)./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 00:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 00:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.